سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با تأکید بر اینکه کنترل ملخ نیازمند همکاری فرامنطقه‌ای است، افزود: بخش عمده هجوم ملخ‌ها از استان‌های همجوار وارد خراسان جنوبی می‌شود، بنابراین اقدامات این استان به تنهایی کافی نیست.

کرباسچی تأکید کرد: استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز برنامه‌های جدی برای شناسایی کانون‌های تخم‌گذاری و مبارزه با این آفت اجرا کنند، زیرا در غیر این صورت، حتی با اجرای کامل عملیات در خراسان جنوبی نیز احتمال هجوم مجدد ملخ‌ها وجود دارد.

وی، با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این اداره کل است، گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله آبخیزداری، بیابان‌زدایی، مدیریت مراتع، جنگل‌کاری، حفاظت از عرصه‌های ملی و مقابله با آفات فعالیت‌های گسترده‌ای در استان در حال انجام است.

کرباسچی با اشاره به هجوم گسترده ملخ کوهاندار در سال گذشته افزود: پارسال بیش از ۸۰ هزار هکتار از مراتع خراسان جنوبی درگیر این آفت شد که خسارت قابل توجهی به پوشش گیاهی وارد کرده است.

به گفته وی نیرو‌های منابع طبیعی با اجرای عملیات گسترده شناسایی کانون‌ها، محلول‌پاشی و اقدامات حفاظتی توانستند تا حد زیادی این آفت را کنترل کنند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: اگرچه شرایط فعلی نسبت به سال گذشته بهتر است، اما عملیات مبارزه با ملخ پایان نیافته و هم‌اکنون نیرو‌های یگان حفاظت در سطح استان مشغول شناسایی کانون‌های تخم‌گذاری هستند.

به گفته کرباسچی این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اگر کانون‌های تخم‌گذاری به موقع شناسایی و مدیریت نشوند، در اواخر زمستان امسال و اوایل بهار سال ۱۴۰۶ دوباره با طغیان گسترده ملخ مواجه خواهیم شد.

کرباسچی با اشاره به محدودیت شدید اعتبارات و امکانات افزود: بخشی از اعتبارات از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اختصاص یافت، اما این مقدار پاسخگوی وسعت عملیات مورد نیاز نبود و اگر برای سال آینده اعتبارات کافی تأمین نشود، قطعاً در کنترل این آفت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.

کرباسچی یکی از مهم‌ترین نیاز‌های منابع طبیعی استان، را تجهیز شدن به پهپاد‌های محلول‌پاش دانست و افزود: اکنون بخش زیادی از عملیات مبارزه به صورت دستی انجام می‌شود که علاوه بر زمان‌بر بودن، هزینه‌های زیادی نیز به همراه دارد.