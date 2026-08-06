اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۶، از افزایش احتمال خیزش و انتقال گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و وزش باد در نقاط مختلف استان تا روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد با تقویت جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های کویر مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به استان مرکزی طی روز‌های آینده افزایش می‌یابد.

بر این اساس، در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد همراه با خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان پیش‌بینی شده که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.

اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی با توجه به این شرایط، هشدار سطح زرد شماره ۲۶ را درباره مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا صادر کرده و از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواسته است از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین به دلیل وجود رطوبت در لایه‌های میانی جو، آسمان استان تا روز شنبه کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام هواشناسی، طی این مدت احتمال وقوع رگبار‌های خفیف و بسیار پراکنده نیز در برخی مناطق جنوب‌غرب استان، به‌ویژه ارتفاعات این نواحی، دور از انتظار نیست