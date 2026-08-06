مسئولان آستانه اشرفیه با برپایی میز خدمت در روستای اشمان کماچال این شهرستان با مرد از نزدیک دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در راستای بررسی میدانی دغدغه‌های روستاییان و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردمی، میز خدمت با حضور نماینده آستانه اشرفیه، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در روستای اشمان کماچال برگزار شد.

این میز خدمت با هدف کاهش بروکراسی اداری و ایجاد بستری مناسب برای گفت‌و‌گو‌های مستقیم، فرصتی فراهم آورد تا مردم روستا بتوانند مشکلات و نیاز‌های خود را به‌صورت چهره‌به‌چهره و بدون واسطه به مسئولان منتقل کنند.

نماینده و فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه در این میز خدمت تأکید کردند که اولویت اصلی، پاسخگویی سریع به نیاز‌های مردم و رفع مشکلات آنهاست است تا عدالت اجتماعی در تمامی روستا‌ها جاری شود.