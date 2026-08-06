سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در هر حال باید مراقب دسیسه‌های آمریکا بود و متوجه این معنا باشیم که برای ایران حاکمیت بر تنگه هرمز از هسته‌ای هم مهم‌تر است. خدشه به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، مقدمه خدشه بر سایر منافع حیاتی ایران خواهد بود و هرگونه بازگشایی باید منوط به اجرای کامل تعهدات آمریکا باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات ایران و عمان درخصوص نحوه مدیریت تنگه هرمز، گفت: بیش از یک ماه است که ایران و عمان در حال مذاکره درخصوص ترتیبات مشترک در تنگه هرمز هستند و در همین راستا بیانیه‌ای شامل تصحیح مسیر تردد دریایی در تنگه، در آستانه نهایی شدن است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه این مذاکرات صرفا با عمان انجام شده و اجازه حضور امریکا در آن داده نشده است، اضافه کرد: اما چند نکته در این موضوع قابل ذکر و اهمیت است؛ اول اینکه از جمله پیام‌های روند مذاکرات ایران و عمان این است که امریکا متوجه شده قادر به بازکردن تنگه هرمز به روش نظامی نیست. دوم اینکه متن باید به‌گونه‌ای محکم و تفسیرناپذیر باشد که هرگونه خدشه به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز غیرممکن باشد و تضمیمن آن هم، بازگشت انسداد کامل تنگه توسط ایران در صورت کوچک‌ترین نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه باشد.

گودرزی تصریح کرد: در هر حال باید مراقب دسیسه‌های آمریکا بود و متوجه این معنا باشیم که برای ایران حاکمیت بر تنگه هرمز از هسته‌ای هم مهم‌تر است. خدشه به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، مقدمه خدشه بر سایر منافع حیاتی ایران خواهد بود و هرگونه بازگشایی باید منوط به اجرای کامل تعهدات آمریکا باشد.