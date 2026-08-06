به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،لیلا جاویدان معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی MMA ایران اظهار کرد: اردوی آماده‌سازی تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی از ۶ تا ۲۰ مرداد به میزبانی شهرستان جلفا برگزار می‌شود و ملی‌پوشان پس از پایان مراحل آماده‌سازی ۲۳ شهریور عازم ژاپن خواهند شد تا در رقابت‌های آسیا که از ۲۵ تا ۲۹ شهریور برگزار می‌شود حضور پیدا کنند.

وی هدف از میزبانی این اردو را توسعه ورزش قهرمانی در استان عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که جوانان و نوجوانان استان از نزدیک تمرینات ملی‌پوشان را ببینند و این موضوع انگیزه‌ای برای گرایش بیشتر آنان به ورزش‌های رزمی و گسترش رشته هنر‌های رزمی ترکیبی در سطح استان باشد.

جلال امیری مدیر تیم‌های ملی انجمن هنر‌های رزمی ترکیبی MMA ایران نیز با تشریح ترکیب حاضر در این اردو گفت: در مجموع ۷ ورزشکار شامل ۵ آقا و ۲ خانم در اردوی آماده‌سازی حضور دارند.

وی افزود: از میان این نفرات، دو ورزشکار آقا در وزن ۶۰ کیلوگرم مدرن و ۶۵ کیلوگرم سنتی و یک ورزشکار خانم در وزن ۶۰ کیلوگرم سنتی به عنوان نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیا در ژاپن به میدان خواهند رفت.

منصور نوروزی سرمربی تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی MMA ایران نیز با اشاره به روند آماده‌سازی ملی‌پوشان گفت: تاکنون سه مرحله اردوی آماده‌سازی برگزار شده است؛ در اردوی نخست، برنامه‌ها بر سازگاری فردی، بدنسازی و تمرینات مهارتی متمرکز بود، اردوی دوم به برگزاری رقابت‌های انتخابی اختصاص داشت و در اردوی سوم تمرینات توان، سرعت و برنامه‌های پرفشار برای افزایش آمادگی ورزشکاران در دستور کار قرار دارد.

تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی ایران پس از پایان این مرحله از تمرینات، خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌کند مسابقاتی که از ۲۵ تا ۲۹ شهریور به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.