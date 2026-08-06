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هفت داور ایرانی سمینار سالانه داوران نخبه آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمینار سالانه داوران نخبه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از ۱۲ تا ۱۶ مرداد به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار میشود و هفت داور ایرانی شامل موعود بنیادیفرد، پیام حیدری، بیژن حیدری، وحید کاظمی، امیر عرب براقی، حسن اکرمی و مرتضی منصوریان در این دوره حضور دارند.
در این سمینار، داوران منتخب آسیا در بخشهای مختلف آموزشی، آزمونهای تئوری و ارزیابیهای آمادگی جسمانی بر اساس آخرین شیوه نامهها و استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارزیابی شدند.
نمایندگان کشورمان با آمادگی مطلوب، تمامی آزمونهای تئوری و آمادگی جسمانی این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشتند و موفق به کسب تأییدیههای لازم برای ادامه حضور در فهرست داوران بینالمللی کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند.
سمینار سالانه داوران نخبه AFC با هدف ارتقای سطح دانش فنی، یکسانسازی شیوه اجرای قوانین بازی، مرور آخرین دستورالعملهای داوری و ارزیابی آمادگی جسمانی داوران بینالمللی برگزار میشود.