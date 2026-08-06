رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ هزار و ۵۲۰ جلد گذرنامه عادی و زیارتی در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد آزادی گفت: از مجموع گذرنامه‌های صادرشده، ۹ هزار و ۴۵۰ جلد در ماه محرم و ۲۰ روز سپری‌شده از ماه صفر صادر شد که این میزان با مدت مشابه سال گذشته تا حدودی برابری می‌کند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه افزود: در این مدت بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ جلد گذرنامه زیارتی نیز با توجه به ضرورت و به‌منظور جلوگیری از جاماندن زائران از سفر معنوی اربعین، صادر و تحویل متقاضیان شده است.

وی در پایان با بیان اینکه گذرنامه‌های زیارتی همانند گذرنامه‌های عادی پنج سال اعتبار دارند گفت: تنها تفاوت این دو نوع گذرنامه، محدود بودن اعتبار گذرنامه زیارتی برای سفر به کشور عراق است.