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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ هزار و ۵۲۰ جلد گذرنامه عادی و زیارتی در استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد آزادی گفت: از مجموع گذرنامههای صادرشده، ۹ هزار و ۴۵۰ جلد در ماه محرم و ۲۰ روز سپریشده از ماه صفر صادر شد که این میزان با مدت مشابه سال گذشته تا حدودی برابری میکند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه افزود: در این مدت بیش از یکهزار و ۹۰۰ جلد گذرنامه زیارتی نیز با توجه به ضرورت و بهمنظور جلوگیری از جاماندن زائران از سفر معنوی اربعین، صادر و تحویل متقاضیان شده است.
وی در پایان با بیان اینکه گذرنامههای زیارتی همانند گذرنامههای عادی پنج سال اعتبار دارند گفت: تنها تفاوت این دو نوع گذرنامه، محدود بودن اعتبار گذرنامه زیارتی برای سفر به کشور عراق است.