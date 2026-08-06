به منظور ارائه خدمات بهتر به صنایع، استان اصفهان صاحب شرکت‌های ممیزی انرژی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه نخستین جلسه شورای استاندارد استان با اشاره به اهمیت ممیزی انرژی در صنایع گفت: این جلسه، نخستین نشست شورای استاندارد استان در دولت جدید بود که در آن گزارشی مفصل از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه شد.

کوروش خسروی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت، نبود شرکت‌های ممیز انرژی در استان بود؛ موضوعی که برای استانی با جایگاه صنعتی اصفهان یک نقص جدی محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است، گفت: استانی که حدود ۱۲ درصد صنعت کشور را بر عهده دارد، نباید برای دریافت خدمات تخصصی ممیزی انرژی و استانداردسازی در این حوزه، ناچار به استفاده از شرکت‌های خدمات مهندسی خارج از استان باشد.

خسروی ادامه داد: در جلسه شورای استاندارد مقرر شد با پیگیری دستگاه‌های مسوول، زمینه ایجاد و فعالیت شرکت‌های ممیز انرژی در داخل استان فراهم شود تا صنایع اصفهان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در همین استان دریافت کنند.

وی گفت: بر اساس قول و تعهد مطرح‌شده در این جلسه، سال ۱۴۰۵ باید آخرین سالی باشد که استان با مشکل نبود شرکت‌های ممیزی انرژی مواجه است و امیدواریم این نقیص در زمان‌بندی تعیین‌شده برطرف شود.