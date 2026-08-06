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مدیر جهاد کشاورزی ساری از برداشت مکانیزه برنج در هزار و ۷۰۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عملیات برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای ساری با استفاده از کمباینهای ویژه ادامه دارد و تاکنون هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع برداشت شده است.
سید اسماعیل علوی گفت: شهرستان ساری با بیش از ۲۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری، یکی از مهمترین مناطق تولید برنج مازندران است و عملیات برداشت محصول با بهرهگیری از کمباینهای ویژه برنج با سرعت مطلوب در حال انجام است.
وی افزود: استفاده از ماشینآلات مکانیزه، موجب کاهش ضایعات، افزایش سرعت برداشت، صرفهجویی در هزینههای تولید و ارتقای کیفیت محصول میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر رعایت اصول فنی برداشت، مدیریت بقایای گیاهی و خودداری از سوزاندن کاه و کلش گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در طول فصل برداشت با حضور مستمر در مزارع، توصیههای فنی لازم را برای حفظ حاصلخیزی خاک و اجرای موفق کشت دوم به شالیکاران ارائه میکنند.
علوی افزود: با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی و آمادگی ناوگان مکانیزاسیون، عملیات برداشت برنج در دیگر شالیزارهای شهرستان نیز با روند مطلوب ادامه دارد و پیشبینی میشود بخش عمدهای از مزارع در زمان مناسب برداشت شود.