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مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: ۴۵ هزار و ۹۹۸ هرمزگانی از مراسم پیاده روی اربعین به استان بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، علی اصغر دهقانی افزود: افراد باقی مانده هم از موکب داران و خادمان زوار امام حسین هستند که تا پایان هفته به استان باز میگردند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: امسال ۴۶ هزار و ۱۱۱ هرمزگانی با نام نویسی در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، عازم کشور عراق شدند.
وی گفت: از این شمار ۲۴ هزار و ۴۳۶ نفر زن و ۲۱ هزار و ۷۶۵ نفر مرد هستند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان به زائران توصیه کرد: افرادی که با وسیله شخصی به استان بر میگردند حتماً در طور مسیر استراحت کنند و افرادی هم که با اتوبوس قصد بازگشت به استان را دارند حتماً در پایانه مرزی برای تهیه بلیط و استفاده از اتوبوسها اقدام کنند.