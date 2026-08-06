مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: ۴۵ هزار و ۹۹۸ هرمزگانی از مراسم پیاده روی اربعین به استان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، علی اصغر دهقانی افزود: افراد باقی مانده هم از موکب داران و خادمان زوار امام حسین هستند که تا پایان هفته به استان باز می‌گردند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: امسال ۴۶ هزار و ۱۱۱ هرمزگانی با نام نویسی در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، عازم کشور عراق شدند.

وی گفت: از این شمار ۲۴ هزار و ۴۳۶ نفر زن و ۲۱ هزار و ۷۶۵ نفر مرد هستند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان به زائران توصیه کرد: افرادی که با وسیله شخصی به استان بر می‌گردند حتماً در طور مسیر استراحت کنند و افرادی هم که با اتوبوس قصد بازگشت به استان را دارند حتماً در پایانه مرزی برای تهیه بلیط و استفاده از اتوبوس‌ها اقدام کنند.