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مدیر امور بهرهبرداری شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از شناسایی و رفع ۷هزار و ۳۴ مورد نشتی هوای گاز از رابطهای لوله گاز ورودی منازل مشترکین در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حسین کوهیان گفت: در راستای ارتقای ایمنی شبکه توزیع گاز، صیانت از سرمایههای ملی، کاهش ریسکهای عملیاتی و پیشگیری از حوادث احتمالی، عملیات پایش، کنترل و رفع نشتی از رابطهای ورودی گاز منازل مشترکین بهصورت مستمر توسط گروههای تخصصی امور بهرهبرداری در سطح استان انجام شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای فنی و عملیاتی صورتگرفته، تاکنون ۷هزار و ۳۳ مورد نشتی از رابطهای لوله گاز ورودی منازل مشترکین شناسایی و با اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی و تعمیراتی، نسبت به رفع آنها اقدام شده است.
کوهیان با اشاره به اهمیت کنترل مستمر تأسیسات گازرسانی گفت: رابطهای ورودی گاز منازل به دلیل قرارگیری در معرض شرایط محیطی، فرسودگی احتمالی، تنشهای مکانیکی، تغییرات دمایی و بعضاً دستکاریهای غیراصولی، از نقاط حساس در تأسیسات گازرسانی محسوب میشوند و پایش دقیق آنها نقش مهمی در کاهش مخاطرات، جلوگیری از هدررفت گاز و افزایش ضریب ایمنی مشترکین دارد.
مدیر امور بهرهبرداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری گفت: رفع این تعداد نشتی، حاصل اجرای برنامههای منظم نشتیابی، بازدیدهای دورهای، حضور میدانی اکیپهای بهرهبرداری و استفاده از تجهیزات تخصصی تشخیص نشتی بوده و نشاندهنده اهتمام شرکت گاز استان در حوزه ایمنی، پایداری شبکه و مدیریت ریسک است.
وی تأکید کرد: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با نگاه پیشگیرانه و مبتنی بر اصول فنی، تلاش میکند با حفظ پایداری جریان گاز، ایمنی مشترکین را در اولویت قرار دهد و از بروز هرگونه حادثه احتمالی در تأسیسات گازرسانی جلوگیری کند.
کوهیان، از مشترکین خواست در صورت استشمام بوی گاز یا مشاهده هرگونه وضعیت غیرعادی در تأسیسات گاز منازل، از هرگونه دستکاری خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را از طریق شماره امداد گاز ۱۹۴ اطلاعرسانی کنند تا نیروهای امدادی در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.