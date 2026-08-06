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دومین همایش شب شعر و سوگنامه اربعین حسینی در حسینیه سید معصوم شهر اسیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر همایش شب شعر و سوگنامه اربعین حسینی، گفت: این مراسم با هدف بزرگداشت سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و تجلیل از فرهنگ سوگواری، با مشارکت فعال شاعران، محققان، سخنوران و فرهنگیان برگزار شد.
عبدالله نوری، بیان کرد: در این شب شعر شاعران، اشعار و سرودههای خود در موضوعات اربعین، واقعه کربلا و مصائب حضرت زینب سلام الله علیها قرائت کردند.
نوری ادامه داد: در بخش علمی این همایش، پژوهشگران و اساتید دانشگاه با موضوع تحلیل دلایل ماندگاری و پویایی قیام امام حسین علیه السلام سخنرانی کردند.
دبیر همایش شب شعر و سوگنامه اربعین حسینی بیان کرد: در بخش پایانی این شب شعر نیز مراسم پیشخوانی سنتی توسط ذاکران اهلبیت علیهم السلام اجرا شد.