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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: از ابتدای سال، چهار هزار و ۲۷۷ دستگاه کنتور معیوب شناسایی و سه هزار و ۴۳۰ کنتور جدید برای مشترکان نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمدجواد جلیلی با اشاره به اینکه ۲۸ هزار و ۴ مشترک دارای بیش از سه دوره عدم قرائت با اقدامات کنترلی طرح مهتاب کاهش یافتهاند، افزود:در حوزه پایش و کنترل شبکه، سه هزار و ۳۷۷ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT با سیستم بیلینگ و دو هزار و ۲۸۰ مورد تست چاههای آب و پمپاژهای کشاورزی به منظور مدیریت بار و کنترل مصرف صورت گرفته است.
وی، خاطرنشان کرد:در بخش روشنایی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که از جمله آن میتوان به تنظیم دو هزار و ۱۱۳ ساعت نجومی و اصلاح و تعدیل ۹ هزار و ۱۷۱ چراغ روشنایی شهری، بینراهی و پارکها اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، متذکر شد:در حوزه مقابله با مصرف غیرمجاز برق نیز، از ابتدای سال تاکنون ۱۹ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و ۱۲۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز جمعآوری شده است.