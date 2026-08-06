پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان گفت: خدماترسانی به زائران اربعین تا بازگشت آخرین زائر در مرزهای استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده افزود: به فضل خداوند متعال، مراسم راهپیمایی اربعین حسینی امسال با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و همه نهادها و دستگاههای مسئول در طول این مدت پای کار بودند و تلاش کردند تا بهترین خدمات را به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهند؛ این هماهنگی و همدلی، رمز موفقیت برگزاری باشکوه این مراسم بود.
وی تصریح کرد: از تمامی دستگاههای اجرایی، عوامل برپاکننده مواکب و افرادی که به صورت خودجوش در این عرصه بزرگ حضور یافتند و برای انجام این کار عظیم کمک کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
استاندار خوزستان با تأکید بر تداوم خدماترسانی تأکید کرد: زائران محترم هیچگونه نگرانی از بابت ارائه خدمات نداشته باشند و انشاءالله خدمات تا آخرین نفر و تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر باقی مانده باشد، ادامه خواهد یافت؛ روند امور تاکنون بسیار خوب و منظم بوده و انصافاً همه دستگاهها عملکرد مطلوبی داشتهاند.
موالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه گزارش تفصیلی مربوط به راهپیمایی اربعین امسال خبر داد و گفت: گزارش جامعی از عملکرد دستگاهها، آمار تردد زائران و میزان خدمات ارائهشده تهیه خواهد شد که به زودی در اختیار عموم قرار میگیرد.
وی با اشاره به ادامه حرکت زائران به سمت عراق خاطرنشان کرد: هرچند تعداد زائران در حال کاهش است، اما همچنان افرادی برای ورود به عراق عازم مرزها هستند و این حرکت معنوی ادامه دارد؛ بنابراین خدمترسانی کماکان تا لحظه آخر و تا زمانی که حتی یک نفر از زائران در مسیر باشد، تداوم خواهد یافت.
موالیزاده در پایان با قدردانی مجدد از تمامی دستاندرکاران برگزاری این مراسم عظیم، بر لزوم ثبت و مستندسازی تجربیات موفق امسال برای بهبود هرچه بیشتر خدمات در سالهای آینده تأکید کرد و گفت: هماهنگی بینبخشی که در این ایام شکل گرفت، میتواند الگویی ارزشمند برای مدیریت رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی در استان باشد.