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پرونده ۱۰۰ واردکنندگان اصفهانی که به علت موانع حمل و نقل ناشی از جنگ، موفق به ایفای تعهدات ارزی شان نشده بودند بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست میز تخصصی رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان اصفهانی با محوریت رفع مشکلات پشتیبانی و سازماندهی حمل و نقل کالا گفت: اصفهان بهعنوان یک استان صنعتی، با انباشت قابلتوجهی از مسائل و مشکلات در حوزه صنایع، تولید، صادرات و واردات مواجه است و بر همین اساس، برگزاری میز خدمت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی بهویژه صنایع کوچک و متوسط ضرورت دارد.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه مشکلات فعالان اقتصادی باید دستهبندی و مرحلهبهمرحله پیگیری شود، افزود: اگر مسائل اقتصادی در داخل استان اصفهان قابل حل باشد، از همین مسیر پیگیری و برطرف میشود و در مواردی که نیاز به تصمیمگیری ملی داشته باشد، از مدیران مربوط از دستگاههای ملی برای حضور در میز خدمت بعدی دعوت میشوند.
وی با اشاره به اینکه رفع تعهدات ارزی یکی از مشکلات اساسی مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در این نشست بود، گفت: مقرر شد برای تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی، کمیتهای با حضور معاونت اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی و یکی از دستگاههای نظارتی تشکیل شود تا موضوع در شورای نظارتی مطرح و در صورت تصویب، زمینه تمدید مهلتها تا آبانماه فراهم شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: مسیر حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان استان با برگزاری این نشستها متوقف نمیشود و پیگیری مسائل تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه خواهد داشت.