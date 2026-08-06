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فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر اهمیت همکاری این یگان با حفاظت میراثفرهنگی تصریح کرد: ضرورت دارد که همکاریها از سطح هماهنگیهای اداری فراتر رفته و به همکاریهای عملیاتی و میدانی مؤثر تبدیل شود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا رستگار با اشاره به کمبود نیروی انسانی برای حفاظت از عرصههای ملی و منابع طبیعی، تعامل و همکاری یگانهای ذیربط را زمینه ساز هم افزایی و پر کردن خلاءها دانست و اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی در هر دو حوزه محیطزیست و میراثفرهنگی میتواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند، اما همکاری میان دستگاههای مسئول، همراهی نیروهای انتظامی و مشارکت آگاهانه مردم، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از تخلفات و صیانت از انفال و سرمایههای ملی داشته است.
وی افزود: در مواردی که نیروهای محیطزیست هنگام گشتزنی با اشیا، محوطهها یا آثار دارای ارزش تاریخی مواجه میشوند، ضمن حفاظت اولیه از محل، هماهنگیهای لازم با یگان حفاظت میراثفرهنگی انجام شده و ادامه اقدامات تخصصی در چارچوب ضوابط قانونی به این یگان واگذار میشود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه حفاظت از طبیعت و میراثفرهنگی دو ماموریت مستقل، اما مکمل هستند، اضافه کرد: هرگونه تعرض به این سرمایهها، تعرض به هویت تاریخی، فرهنگی و زیستی کشور محسوب میشود.
رستگار با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری نباید هیچگونه آسیبی به زیستبومهای طبیعی وارد کند، اظهار داشت: هرگونه فعالیت در عرصههای طبیعی باید با رعایت ملاحظات حفاظتی، دریافت مجوزهای قانونی و هماهنگی کامل میان دستگاههای ذیربط انجام شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره فعالیتهای آفرودی نیز گفت: مقررات مشخصی برای این حوزه تدوین شده و اجرای دقیق آن، زمینه بهرهبرداری مسئولانه از طبیعت را بدون ایجاد خسارت به زیستبومهای حساس فراهم خواهد کرد.
رستگار با اشاره به نامگذاری هشتم آبان به عنوان روز محیطبان، این مناسبت را فرصتی برای پاسداشت تلاشهای محیطبانان توصیف کرد و گفت: تلاش میشود با برگزاری مراسمی در شان بیش از ۱۵۴ شهید و جانباخته محیطبان، خانوادههای آنان و حافظان طبیعت، از خدمات ارزشمند این قشر فداکار تجلیل شود.