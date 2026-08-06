به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، آیت الله ناصری در پیامی درگذشت آیت الله حاج شیخ محمدحسین امراللهی از عالمان دینی را تسلیت گفت.

در پیام آیت الله ناصری آمده:

إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

رحلت عالم پارسا ومجتهد بزرگوار و استاد اخلاق حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین امراللهی (رضوان‌الله‌علیه) موجب اندوه و تأثر خاطر شد.

این عالم بزرگوار، پس از سال‌ها مجاهدت و کسب فیض از محضر آیات عظام خصوصا آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری فرزند برومند مؤسس حوزه علمیه قم، بیش از شصت سال عمر شریف خود را در راه تربیت طلاب حوزه علمیه، تدریس، تحقیق و تألیف آثار متعدد در زمینه فقه جعفری و معارف دینی سپری کرد و خدمات ارزشمندی برجا گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان، علاقمندان و بیت شریف و فرزندان گرانقدر آن عالم فرزانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق برای آن عالم وارسته علو درجات و حشر با اهل بیت علیهم السلام و برای بازماندگان طول عمر با عزت و صبر و اجر فراوان مسالت دارم. محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد