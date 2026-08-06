به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول موکب حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان بیضا گفت: این موکب با استقرار در خیابان حر شهر مقدس کربلا به صورت شبانه روز به بیش از ۷۰۰ نفر زائر در زمینه پذیرایی و اسکان خدمت رسانی می‌کند.

مویدی افزود: موکب حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان بیضا برای دوازدهمین سال متوالی با ۵۰ خادم و بیش از ۵۰ تن انواع مواد غذایی، بهداشتی و تجهیزات اسکان برای خدمت رسانی به زائران و شرکت کنندگان در اربعین حسینی عازم کربلای معلی شد.

او ادامه داد: این موکب از سوم مردادماه تا یک روز بعد از مراسم اربعین حسینی به زائران در کربلای معلی خدمت رسانی کرد.

مسئول موکب حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان بیضا با اشاره به اینکه خادمان این موکب چندین سال است که در این مسیر همگام و همراه زائران حسینی هستند گفت:خادمان این موکب با روحیه‌ی جهادی خدمت به زائران حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تمهیداتی را فراهم کرده‌اند تا مسیرِ رسیدن به کربلای معلی و شرکت در همایش جهانی پیاده روی اربعین برای مشتاقان آن حضرت هموارتر از همیشه باشد.