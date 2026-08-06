به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛نامدار صیادی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در لرستان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۳۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۵ همت از کشاورزان استان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان افزود:تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و تلاش خواهیم کرد با تأمین اعتبارات لازم، این مطالبات هرچه سریع‌تر به حساب کشاورزان واریز شود.



وی با اشاره به اهمیت گندم به عنوان یک محصول راهبردی و ضرورت حفظ گندم در شبکه ی رسمی خرید تضمینی، از کشاورزان استان لرستان خواست از عرضه ی محصول خارج از چرخه قانونی خودداری کنند.

صیادی تأکید کرد:گندم‌کاران لرستانی اجازه ندهند گندمی که برای تأمین نان مردم تولید شده، از مسیر اصلی خارج و یا در انبارهای غیرمجاز و غیراستاندارد نگهداری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: همکاری کشاورزان در تحویل محصول به مراکز مجاز خرید تضمینی، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین پایدار آرد و نان مورد نیاز مردم دارد.