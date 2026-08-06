سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: آنانکه امروز به‌دنبال خرید امنیت و برتری نظامی وارداتی هستند، به‌زودی خواهند فهمید که فناوری بومی ایران، برتر از هر سامانه‌ای در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سید مجید ابن‌الرضا در صفحه مجازی اش نوشت: هر روز، نشانه‌های فرسایش توان دشمن آشکارتر می‌شود؛ اما دست نیروهای مسلح ما، با اتکا به صنعت دفاعی کشور، برای پاسخ به هر تهدیدی پُر است.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: آنانکه امروز به‌دنبال خرید امنیت و برتری نظامی وارداتی هستند، به‌زودی خواهند فهمید که فناوری بومی ایران، برتر از هر سامانه ای در منطقه است.