مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: با بهره گیری از ظرفیت‌های منطقه، واحد‌های راکد صنعتی در شهرستان های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل احیا می‌شوند.

برنامه ریزی برای احیای واحد‌های صنعتی در مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل

برنامه ریزی برای احیای واحد‌های صنعتی در مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست ویژه قرارگاه توسعه اشتغال با تمرکز بر چهار شهرستان مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل افزود: اولویت‌های این اداره‌کل در مناطق محروم و کمتر برخوردار توسعه و احیای واحد‌های صنعتی است.

وی ادامه داد: مسیر توسعه اقتصادی در شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل باید از کانالِ آمایش سرزمین و مزیت‌سنجی دقیق عبور کند. ما معتقدیم این چهار شهرستان به دلیل برخورداری از منابع خدادادی، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارند که با برنامه‌ریزی هدفمند و ارائه بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه، می‌توانند به یکی از قطب‌های فعال اشتغال‌زایی در شمال استان تبدیل شوند.

وی با اشاره به عزم جدی اداره‌کل صمت برای حمایت از کارآفرینان تصریح کرد: رویکرد ما در قرارگاه توسعه اشتغال عبور از نگاه‌های ستادی و حضور میدانی در عرصه تولید است و در تلاش هستیم که با رفع مقررات اداری دست و پاگیر و تسهیل در صدور مجوزها، فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پهن کنیم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تاکید کرد: این اداره کل اماده است تا تمامی بسته‌های تشویقی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری احصاشده در استان را در اختیار متقاضیانی قرار دهد که دغدغه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی این مناطق را دارند.

روانبخش گفت: همچنین یکی دیگر از محور‌های اصلی کاری ما در این قرارگاه، تقویت صنایع کوچک و متوسط و همچنین پیوند دادن ظرفیت‌های صنعتی منطقه با زنجیره تأمین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. نباید اجازه دهیم سرمایه‌های این منطقه معطل بماند؛ لذا از همین‌جا اعلام می‌کنم که اداره‌کل صمت استان با تمام توان از سازندگان تجهیزات و طرح‌های اشتغال‌زایی که توجیه اقتصادی و فنی داشته باشند، حمایت قانونی خواهد کرد و هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مشکلاتِ قابل‌حل بانکی یا اداری تعطیل بماند.

وی در پایان تأکید کرد: اشتغال‌زایی یک وظیفه همگانی است و ما در صمت خوزستان نقشِ تسهیل‌گر و حامی را ایفا می‌کنیم. تعامل مستمر با نمایندگان مجلس، برای ما یک فرصت است تا ضمن شناسایی دقیق چالش‌های میدانی، با تدوین سیاست‌های حمایتی، روند توسعه صنعتی در شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل را سرعت ببخشیم.

در ادامه این جلسه، دکتر رضا جباری، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه مدیرکل صمت خوزستان در پیگیری مشکلات حوزه‌های انتخابیه، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان و هماهنگی با بانک‌های عامل برای تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار فعال‌سازی ظرفیت‌های ستاد احیا واحد‌های صنعتی و افزایش ظرفیت تولید توسط شرکت شهرک‌های صنعتی شد تا روند بازگشت واحد‌های راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید شتاب بیشتری بگیرد.

در این نشست همچنین مصوب شد تا کارگروهی متشکل از کارشناسان صمت، نمایندگان واحد‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک صنعت و معدن برای پایش ماهانه پیشرفت پروژه‌های اشتغال‌زا در این چهار شهرستان تشکیل گردد.