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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: شعب تعزیرات حکومتی استان طی سال جاری به هشت هزار و ۵۳۵ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند که در مجموع به محکومیت متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۳ هزار و ۱۴۱ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین نجفزاده افزود: از مجموع پروندههای رسیده، شش هزار و ۲۹۵ فقره با محکومیت یکهزار و ۲۲۹ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، یکهزار و ۹۳۵ فقره با محکومیت ۱۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۳۰۵ فقره با محکومیت ۲۸ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از صدور مجازاتهای غیرنقدی از جمله ضبط کالا، ارز و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهورکردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی برای برخی متخلفان خبر داد.
نجفزاده با اشاره به فعالیت واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی گفت: این واحدها با حضور دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال یکهزار و ۲۰۲ اکیپ گشت تشکیل داده و از هفت هزار و ۴۲۷ واحد بازرسی کردند؛ در جریان این بازرسیها برای ۲ هزار و ۸۹۶ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان به پرداخت ۱۹۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
او خطاب به شهروندان گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و از طریق شماره ۱۲۴ به ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند؛ تعزیرات حکومتی استان آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشهای مردمی است.