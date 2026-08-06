به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماز جمعه تهران در شانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۵، به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. در‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح به روی نمازگزاران باز شده و برنامه‌های مراسم از ساعت ۱۱ آغاز می‌شود.

در بخش برنامه‌های فرهنگی همزمان با این مراسم، دو اثر ادبی-تاریخی به عنوان کتاب‌های منتخب هفته معرفی می‌شوند.

در بخش بزرگسال، رمان معاصر «راهی» از انتشارات کتابستان معرفت معرفی می‌شود. این اثر با واکاوی وقایع تاریخی پس از حجه‌الوداع، به تبیین حقانیت ولایت امیرالمؤمنین (ع) می‌پردازد. محور اصلی داستان، تقابل میان حقیقت ولایت و تدابیر سیاسی زمانه است که از طریق روایت حرکت سه نفر از صحابه به سوی جنوب برای مجاب کردن مردم به پذیرش خلافت ابوبکر و مقاومت یمنیان وفادار به ابوتراب (ع) به تصویر کشیده شده است. علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه تهیه کنند.

در بخش نوجوانان نیز کتاب «راز آن بوی شگفت» اثر فریبا کلهر، از انتشارات به‌نشر معرفی می‌شود. این کتاب روایتی پرهیجان و شاعرانه از سفر امام رضا (ع) از مدینه تا مرو است که از نگاه افراد گره‌خورده به این واقعه تاریخی روایت می‌شود. این اثر نیز با اعمال ۲۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه در شرق شبستان مصلی عرضه می‌شود.

ستاد نماز جمعه تهران از برپایی میز‌های خدمت‌رسانی به شهروندان خبر داد. این هفته مجموعه‌های اجرایی شامل «قوه قضائیه»، «کمیته امداد امام خمینی (ره)»، «معاونت اجتماعی شهرداری تهران»، «اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران»، «اداره کل پست استان تهران»، «شرکت بیمه تهران» و «بانک سینا» برای پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم حضور خواهند داشت.

مهد معارفی آدینه و کانون نوجوانان در بخش‌های قرآنی، علمی، مهارتی و سرگرمی، میزبان کودکان و نوجوانان عزیز خواهند بود.

همچنین در بخش فعالیت‌های فرهنگی جانبی، موکب و میز‌های خدمت خادمان یاران رضوی و همچنین فرهنگسرای منتظر با ارائه خدماتی نظیر فال شهرا، مسابقات ورزشی (فوتبال دستی و منچ)، ایستگاه سلامت (تست فشارخون)، برنامه‌های هنری ویژه کودک (رنگ‌آمیزی و گریم)، ثبت‌نام رایگان عضویت کتابخانه‌ها و دوره‌های آموزش نظامی و امداد و نجات، در محل مصلی حضور فعال خواهند داشت.