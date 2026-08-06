به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، در نشست سیزدهمین ستاد آزمون‌های استان با بازنگری در برنامه‌های آزمونی، از برگزاری آزمون‌های غائبین موجه و امتحانات نهایی معوق در ۴ استان جنوبی کشور خبر داد.

مرتضوی، افزود: به دلیل شرایط جنگی حاکم بر استان‌های جنوبی، مقرر شد آزمون‌های معوقه آن‌ها در دروس یاضی (۳)، حسابان (۲)، ریاضیات گسسته، زیست‌شناسی (۳)، ریاضی و آمار (۳)، جغرافیا، علوم و معارف قرآنی برای پایه دوازدهم برگزار شود که همین دروس در خراسان جنوبی نیز برای غائبین موجه برگزار خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به عدالت در برگزاری آزمون‌ها افزود: برای تسهیل در حضور دانش‌آموزان، در هر شهرستان و منطقه یک حوزه آزمون و در شهر بیرجند دو حوزه پیش بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: دانش‌آموزان تنها تا ساعت ۱۸ امروز فرصت دارند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های خود، غیبت خود را به عنوان «موجه» اعلام کنند.