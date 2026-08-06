برخورد مرگبار دو خودرو در محور راهجرد–آشتیان؛ دو کشته و دو مصدوم

برخورد یک دستگاه خودروی کوییک با پژو ۴۰۵ در محور راهجرد به آشتیان، دو کشته و دو مصدوم برجا گذاشت و مصدومان پس از دریافت خدمات فوریت پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.