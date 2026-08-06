برخورد مرگبار دو خودرو در محور راهجرد–آشتیان؛ دو کشته و دو مصدوم
برخورد یک دستگاه خودروی کوییک با پژو ۴۰۵ در محور راهجرد به آشتیان، دو کشته و دو مصدوم برجا گذاشت و مصدومان پس از دریافت خدمات فوریت پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی کوییک و پژو ۴۰۵ در محور راهجرد به آشتیان، ابتدای روستای انانجرد، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس مزرعهنو و خلیج فارس به محل حادثه اعزام شدند.
در این سانحه، دو مرد ۳۰ و ۶۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه جان باختند.
همچنین دو مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات فوریتهای پزشکی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان منتقل شدند .