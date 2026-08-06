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رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ایران در جلسه هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا در کوالالامپور مالزی حضور یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخهسواری جمهوری اسلامی ایران، در نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا که با حضور رئیس کنفدراسیون و اعضای این هیئت در کوالالامپور مالزی برگزار شد، شرکت کرد.
در این جلسه، مهمترین موضوعات مرتبط با توسعه دوچرخهسواری در قاره آسیا، برنامههای پیشروی کنفدراسیون و راهکارهای ارتقای سطح این رشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا همچنین درباره برنامههای توسعهای، تقویت همکاری میان فدراسیونهای عضو و مسیر پیشرفت این رشته در سطح قاره به تبادل نظر پرداختند.
حضور رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ایران در این نشست، در راستای تعامل با نهادهای بینالمللی و پیگیری برنامههای مرتبط با توسعه این رشته در سطح آسیا برگزار شد.