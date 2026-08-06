

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران، در نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا که با حضور رئیس کنفدراسیون و اعضای این هیئت در کوالالامپور مالزی برگزار شد، شرکت کرد.

در این جلسه، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با توسعه دوچرخه‌سواری در قاره آسیا، برنامه‌های پیش‌روی کنفدراسیون و راهکار‌های ارتقای سطح این رشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا همچنین درباره برنامه‌های توسعه‌ای، تقویت همکاری میان فدراسیون‌های عضو و مسیر پیشرفت این رشته در سطح قاره به تبادل نظر پرداختند.

حضور رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در این نشست، در راستای تعامل با نهاد‌های بین‌المللی و پیگیری برنامه‌های مرتبط با توسعه این رشته در سطح آسیا برگزار شد.