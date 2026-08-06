خبرنگاران شبکه‌های مختلف خارجی با حضور در مرز بین‌المللی شلمچه، از نزدیک روند تردد زائران و خدمات‌رسانی به آنان را پوشش دادند و مشاهدات خود را به مخاطبان منطقه و جهان مخابره کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خبرنگاران حماسی و همیشه در صحنه شبکه های مختلف، حضور پرشور میلیون‌ها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را با وجود تهدیدها، فشارها، تحریم‌ها و گرمای شدید هوا، جلوه‌ای از ایمان، استقامت و دلدادگی مردم به فرهنگ عاشورا توصیف کرده و راهپیمایی اربعین را «اعجازی بزرگ» و نمادی از وحدت و پایداری ملت‌های مسلمان دانستند.

خبرنگاران رسانه های خارجی در کنار خبرنگاران کشورمان بویژه خبرنگاران شبکه آبادان با تلاش شبانه روزی این حماسه بی نظیر را در تاریخ جهان بارها و بارها از بلندگوی رسانه ها به گوش جهانیان رساندند تا علاوه بر تکرار حقانیت راه و قیام سید و سالار شهیدان سهم هر چند کوچک از سفر پربرکت عزای امام حسین (ع) را برای خود رقم زنند.

حضور رسانه‌های بین‌المللی در شلمچه، بیانگر اهمیت این رویداد عظیم معنوی در عرصه جهانی است؛ رویدادی که هر ساله فراتر از مرزها، پیام همبستگی، ایثار و عشق به سیدالشهدا (ع) را از قاب دوربین‌ها به جهانیان منتقل می‌کند.

خبرنگارانی که گاهی تا دروازه های عراق رفتند اما حسرت زیارت را به جان خریدند تا با بازتاب این راهپیمایی عظیم فریاد آزادگان جهان را به گوش دنیا برسانند و در ارائه خدمات به زائران کوشیدند.