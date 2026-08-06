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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهچنار از آغاز برداشت بادام دیم از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجتبی هوشمندی گفت: پیشبینی میشود که امسال بیش از ۱۰۰ تن محصول بادام دیم از باغهای شهرستان کوه چنار برداشت و روانه بازار شود.
او با بیان اینکه برداشت این محصول از ابتدای مردادماه آغاز میشود و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد، افزود: شهرستان کوهچنار دارای بیش از ۶۰ هکتار باغ بادام است که عمده آن به رقم سنگی اختصاص دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهچنار بیان کرد: محصول بادام به دلیل کیفیت مطلوب، سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و بازارپسندی، از ظرفیتهای ارزشمند باغبانی این شهرستان به شمار میرود.
هوشمندی با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول افزود: برداشت بادام نقش مؤثری در ایجاد درآمد برای بهرهبرداران و پایداری اقتصاد خانوارهای روستایی دارد و همهساله با مشارکت اعضای خانواده، بهویژه زنان روستایی، انجام میشود.
او ادامه داد: بخش قابل توجهی از عملیات برداشت، جداسازی، خشککردن و آمادهسازی محصول بادام برای عرضه به بازار نیز توسط همین بهرهبرداران انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهچنار با تأکید بر اهمیت توسعه باغهای بادام افزود: حمایت از باغداران، بهبود زیرساختهای تولید، توسعه صنایع فرآوری و بستهبندی و ایجاد ارزش افزوده برای این محصول، نقش مهمی در افزایش درآمد بهرهبرداران، رونق تولید و تقویت اقتصاد روستایی خواهد داشت.