آوای خوش زندگی در ۲۵ کیلومتری مرز ایران و افغانستان
مردم روستای چشمه بید در ۲۵ کیلومتری مرز ایران و افغانستان این روزها در دومین ماه تابستان به کار و تلاش مشغولند و در تولید نقش بسزایی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، روستای چشمه بید که با روستاهای چاه الله داد، ملکی، همتآباد، گزخت و چاه زرد مرز مشترک دارد، این روزها با دامداری پرورش گوسفند و شتر نقش بسزایی در تولید دارند.
روستای چشمه بید شهرستان زیرکوه با ۹۶ خانوار و ۴۲۰ نفر جمعیت، در فاصله ۶۷ کیلومتری مرکز شهرستان و ۲۵ کیلومتری مرز واقع شده است.
این روستا همچنین ۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
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