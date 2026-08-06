رئیس کمیسیون حقوقی شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی با انتقاد از قیمت‌گذاری گازوئیل برای تامین سوخت ژنراتور‌های واحد‌های تولیدی گفت: در حالی که گازوئیل در بازار قاچاق با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود، صنایع باید آن را با نرخ ۳۲ هزار تومان دریافت کنند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سام رفیعا رئیس کمیسیون حقوقی شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، با انتقاد از مشکلات تأمین سوخت ژنراتور‌های واحد‌های تولیدی گفت: دولت به صنایع اعلام کرد به دلیل کمبود برق، خودشان ژنراتور تهیه کنند، تولیدکنندگان نیز این تجهیزات را خریداری کردند، اما پس از آن با مشکل تأمین گازوئیل مواجه شدند.

وی افزود: مسئولان ابتدا نصب کنتور روی ژنراتور‌ها را شرط تخصیص سوخت اعلام کردند و پس از اجرای این الزام، ثبت‌نام در سامانه را مطرح کردند، اما همچنان سوخت مورد نیاز واحد‌های تولیدی با چالش‌های مواجه است.

رفیعا با انتقاد از نرخ تعیین‌شده برای گازوئیل صنایع گفت: قیمت اعلامی حدود ۳۲ هزار تومان به ازای هر لیتر است، در حالی که، گازوئیل در بازار آزاد و قاچاق با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان معامله می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا دولت سوخت را با قیمتی بالاتر از بازار غیررسمی به تولیدکننده عرضه می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که به دلیل نیاز ناچار به خرید گازوئیل از بازار قاچاق شود، با اتهام قاچاق سوخت مواجه شده و باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد، هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان در این زمینه تشکیل شده است.

وی با اشاره به مصرف بالای سوخت ژنراتور‌ها تأکید کرد: با توجه به میزان مصرف روزانه این تجهیزات، تحمیل هزینه گازوئیل با نرخ ۳۲ هزار تومان، بار مالی سنگینی را بر دوش واحد‌های تولیدی قرار می‌دهد و تداوم تولید را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.



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