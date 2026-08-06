به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار صومعه‌سرا در جلسه قرارگاه تنظیم بازار با اشاره به شرایط خاص کشور در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، از تشکیل قرارگاه تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این قرارگاه، ایجاد وحدت رویه و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی برای کنترل بازار و نظارت دقیق بر توزیع کالا‌های اساسی است.

حمید رضایی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار باید مستمر انجام و در صورت تکرار تخلفات، برخورد با متخلفان مطابق با قانون انجام شود، افزود: هدف ما از تجمیع دستگاه‌های مختلف در این قرارگاه، نظارت همه‌جانبه بر سه محور قیمت، توزیع عادلانه و موجودیت کالا‌ها در بازار است.

وی اظهار داشت این شهرستان به دلیل اینکه سهم بسزایی در تأمین کالا‌های اساسی کشور از جمله برنج، مرغ و آبزیان دارد، باید در اجرای فرآیند‌های نظارتی و تأمین کالا پیشرو باشد.