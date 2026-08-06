۱۵۸ شب است که میدان ۲۲ بهمن ایلام، هر شب با حضور مردمی پر می‌شود که نه از سر عادت، که از روی باور به اینجا آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۵۸ شب است که میدان ۲۲ بهمن ایلام، شاهد حضور مردمی است که آمدنشان را نه برای دیده شدن، که برای ماندن انتخاب کرده‌اند. این حضورِ بی‌وقفه، دیگر نه یک واکنش، که یک سبک زندگی شده است.

حضورِ این جمعیت، خودش بزرگ‌ترین فریاد است. فریادی که می‌گوید: «ما هستیم، ما ماندیم، ما می‌مانیم.»

۱۵۸ شب، یک عدد نیست؛ یک معناست. یعنی راهی که رهبر شهید رفت، همچنان ادامه دارد و این مردم، با هر قدمی که برمی‌دارند، به دشمن می‌فهمانند که این مسیر، نه پایان دارد و نه خستگی.