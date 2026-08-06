به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با اشاره به ثبت رکورد ۹۷۶ مگاوات برق در چهارشنبه ۱۴ مرداد گفت: ساعت ۱۳:۲۵ چهارشنبه با روند افزایش مصرف، این رکورد ثبت شد.

بابایی با بیان اینکه میانگین مصرف برق در حوزه مدیریت این شرکت از محمودآباد تا رامسر، روزانه ۸۳۰ تا ۸۴۰ مگاوات است افزود: بیشترین مقدار مصرف در سال‌های اخیر مربوط به مرداد پارسال با رکورد ۱۰۴۰ مگاوات بود.

وی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق به ویژه در پویش قرار همدلی گفت: هر هفته ۲ مانور بهسازی شبکه و کنترل مصرف در شرکت توزیع برق غرب استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با تاکید بر جدیت در برخورد با مشترکان پرمصرف افزود: این مشترکان یک بار هشدار کنترل مصرف و بار دوم هشدار قطع برق دریافت می‌کنند که در صورت ادامه روند، با قطعی برق مواجه خواهند شد.

بابایی همچنین با اشاره به پیش بینی هواشناسی درباره گرمای هوا در هفته پیش رو از همه هموطنان خواست با همراهی در پویش قرار همدلی و تنظیم وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، در کاهش خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن سهم داشته باشند.