رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از دستگیری سوداگران مرگ و کشف ۱۵ کیلوگرم تریاک در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛سرهنگ ایوب علیپور گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق از طرح انتقال یک محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ مطلع و به محل مورد نظر اعزام شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان افزود:پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی قضایی طی یک عملیات منسجم ، سه سوداگر مرگ را که قصد جابه جایی مواد مخدر با یک دستگاه خودروی سواری کوئیک را داشتند، در محورهای مواصلاتی شهرستان خرم‌آباد شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیف شده ی قاچاقچیان مواد مخدر ۱۵ کیلوگرم تریاک کشف و متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی برای رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان خرم آباد معرفی شدند.