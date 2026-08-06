به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی محمد ابراهیم شیبانی بخشدار رخ اظهار کرد: کاروان‌ها، برای شرکت در آیین‌های سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) از بخش رخ به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به ارادت مردم ولایتمدار بخش رخ به اهل‌بیت (ع) افزود: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط، تمهیدات لازم را برای تسهیل و ایمنی تردد زائران پیاده پیش‌بینی کرده‌اند تا این سفر معنوی با شرایط مناسب و مطلوب انجام شود.

به گفته بخشدار جلگه رخ ,۴ موکب در مسیر بخش رخ در شهر رباط سنگ و روستا‌های سرهنگ، حشمت آباد و اسدآباد از روز گذشته برپا شده که به زائران پیاده خدمات رفاهی و پذیرایی ارائه می‌کنند.