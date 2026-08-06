در دهه پایانی صفر
بیش از ۳ هزار زائر پیاده بخش رخ تربت حیدریه در راه مشهد مقدس
سه هزار و ۲۴۰ زائر پیاده در قالب ۲۴ کاروان از انتهای اوایل هفته آینده از بخش رخ تربت حیدریه همزمان با دهه پایانی ماه صفربه مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
محمد ابراهیم شیبانی بخشدار رخ اظهار کرد: کاروانها، برای شرکت در آیینهای سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) از بخش رخ به مشهد مقدس اعزام میشوند.
وی با اشاره به ارادت مردم ولایتمدار بخش رخ به اهلبیت (ع) افزود: دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، تمهیدات لازم را برای تسهیل و ایمنی تردد زائران پیاده پیشبینی کردهاند تا این سفر معنوی با شرایط مناسب و مطلوب انجام شود.
به گفته بخشدار جلگه رخ ,۴ موکب در مسیر بخش رخ در شهر رباط سنگ و روستاهای سرهنگ، حشمت آباد و اسدآباد از روز گذشته برپا شده که به زائران پیاده خدمات رفاهی و پذیرایی ارائه میکنند.