به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: پس از ۴۴ سال پیکر پاک نوجوان شهید حسین حوریان که در سال ۱۳۶۱ به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود کشف و شناسایی شد.

سید رضا حسینی افزود: این شهید گرانقدر در ۲۳ خردادماه سال ۱۳۴۷ در مسجدسلیمان دیده به جهان گشود. نوجوانی که هنوز بهار چهاردهمین سال زندگی‌اش را پشت سر نگذاشته بود، اما قلب بزرگش برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب می‌تپید. او در دوران نوجوانی راه جبهه را در پیش گرفت و سرانجام در ۲۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۶۱، در عملیات والفجر مقدماتی به کاروان شهیدان پیوست و به مدت 44 سال جاوید الاثر بود.

وی ادامه داد: اطلاعات تکمیلی و مراسم تشییع پیکر پاک شهید حوریان در مسجدسلیمان اطلاع رسانی خواهد شد.