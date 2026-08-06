دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: تأمین مواد اولیه‌ی تولید، تسهیل ثبت سفارش و حمایت از صادرات مهم‌ترین الزامات حفظ تاب‌آوری صنعت کاغذ است.

آقای امیر سامان اسفندیاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با بیان این مطلب افزود: صنعت کاغذ با وجود تحریم، ناترازی انرژی و مشکلات ارزی همچنان به تولید ادامه داده و افزایش حمایت از تولید، صادرات، اصلاح فرآیند ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه، شرط حفظ تاب‌آوری این صنعت است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به اینکه صنایع کشور سال‌هاست با تحریم، ناترازی انرژی و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، گفت: تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات و با تکیه بر افزایش بهره‌وری، فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند، زیرا اعتقاد دارند سربلندی کشور در گرو استمرار تولید است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت کاغذ افزود: از سال ۱۳۹۲ بخش خصوصی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه کاغذ بسته‌بندی انجام داد و امروز کشور در بخش عمده‌ای از این محصولات به خودکفایی رسیده است.

اسفندیاری با بیان اینکه توسعه صادرات و اصلاح فرآیند‌های ثبت سفارش می‌تواند تاب‌آوری صنایع را افزایش دهد افزود: یکی از مهم‌ترین موانع تولید، طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز است؛ فرآیندی که در بسیاری از کشور‌های دنیا یا وجود ندارد یا با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با تأکید بر اینکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور از شرایط فعلی است، اظهار کرد: بسیاری از صنایع از جمله صنعت کاغذ ظرفیت تولید بیش از نیاز داخلی را دارند، اما قوانین داخلی و پیچیدگی‌های اداری، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان گرفته است؛ در حالی که کشور‌های رقیب با تسهیل صادرات، سهم بیشتری از بازار‌های منطقه را در اختیار گرفته‌اند.