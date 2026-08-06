معاون سفیر کره جنوبی و رئیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران در دیداری مشترک ، درخصوص راه‌اندازی رشته کره‌ای و برگزاری آزمون TOPIK در دانشگاه تهران گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی این دانشگاه، میزبان معاون سفیر و دبیر اول سفارت جمهوری کره جنوبی در ایران بودند تا در راستای توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی، ظرفیت‌های مشترک و افق‌های نوین تعامل دوطرف بررسی شود.

در این نشست، دو طرف با هدف اجرایی‌سازی هرچه سریع‌تر طرح‌های علمی مشترک، به بررسی دقیق ابعاد مختلف راه‌اندازی رشته تخصصی زبان و ادبیات کره‌ای دانشگاه تهران پرداختند و زمینه‌های همکاری اجرایی برای تحقق این هدف ارزشمند را ترسیم کردند.

همچنین، امکان میزبانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی از آزمون بین‌المللی سنجش مهارت زبان کره‌ای (TOPIK)، به‌عنوان یکی از معتبرترین و مهم‌ترین آزمون‌های استاندارد سنجش این زبان، در کانون گفت‌وگوهای این نشست قرار گرفت و طرفین بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای برگزاری آن تاکید کردند.

در پایان این دیدار، هیأت دیپلماتیک سفارت جمهوری کره، ضمن بازدید از بنیادهای بین‌المللی مستقر در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، از نزدیک با ظرفیت‌ها، امکانات پیشرفته و همچنین فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این مراکز آشنا شدند و از تعاملات علمی صورت‌گرفته در این بنیادها استقبال کردند.

این دیدار که با اشتراک نظر و ابراز امیدواری طرفین نسبت به تداوم این تعاملات همراه بود، گامی مؤثر در جهت تعمیق مناسبات علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با نهادهای آموزشی و پژوهشی جمهوری کره ارزیابی می‌شود.

آزمون تاپیک TOPIK برای سنجش سطح آمادگی و تسلط افراد به زبان کره‌ای، شش بار در سال (ماه‌های ژانویه، آوریل، می، جولای، اکتبر، نوامبر) در کره برگزار می‌شود و برای این افراد مناسب است:

- افرادی که زبان اول آنها کره‌ای نیست.

- برای افرادی که در سایر کشورها زبان کره‌ای مطالعه می‌کنند.

- کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه‌های کشور کره جنوبی دارند.

- کسانی که متقاضی کار در شرکت‌های کره‌ای داخل و خارج از کره جنوبی هستند.

دارا بودن مدرک زبان تاپیک برای متقاضیان بورسیه تحصیلی کره جنوبی امتیاز محسوب می‌شود.