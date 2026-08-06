به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شمار جان‌باختگان حادثه تلخ غرق‌شدگی در ساحل توسکاسرای رامسر به ۶ نفر افزایش یافت. یکی از دو جوانی که پس از این حادثه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) مرکز آموزشی درمانی امام سجاد (ع) رامسر بستری بود، با وجود تلاش کادر درمان، جان خود را از دست داد.

این حادثه عصر پنجشنبه ۸ مرداد، در منطقه شنا ممنوع توسکاسرا و در محل تلاقی رودخانه با دریا رخ داد؛ منطقه‌ای خارج از طرح سالمسازی دریا که به دلیل وجود جریان‌های شکافنده قوی، حتی برای شناگران حرفه‌ای نیز خطرناک است. با وجود نصب تابلو‌های شنا ممنوع در فواصل کوتاه و برافراشته بودن پرچم سیاه هشدار، ۷ جوان مسافر اهل آران و بیدگل وارد آب شدند.

نیرو‌های امداد و نجات و ناجیان غریق بلافاصله در محل حاضر شدند و موفق شدند دو نفر را از مرگ حتمی نجات دهند، اما متأسفانه پنج نفر جان خود را از دست دادند. پیکر‌های قربانیان طی عملیات جست‌و‌جو در روز‌های پنجشنبه و جمعه پیدا شد و با فوت ششمین نفر در بیمارستان، تعداد کل قربانیان به ۶ رسید.

فرماندار رامسر با اشاره به اینکه این حادثه خارج از طرح سالمسازی دریا رخ داده، از مسافران خواست از شنا در مناطق ممنوعه و نقاط خلوت که ناجیان غریق حضور ندارند، خودداری کنند. وی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده‌تر در سایر استان‌ها درباره خطرات دریای خزر تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب رامسر نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد این حادثه خبر داد و گفت: در محل وقوع حادثه، ناجی غریق مستقر نبوده است و این موضوع در رسیدگی قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهمن سام‌خانیان تأکید کرد: صیانت از جان شهروندان نیازمند اقدامات مؤثر و پیشگیرانه است و هشدار‌های صرف نمی‌تواند مانع تکرار چنین حوادثی شود.