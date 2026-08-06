در جریان یکی از پرواز‌های بازگشت زائران اربعین، یکی از مسافران به‌طور ناگهانی دچار افت شدید فشار خون و کاهش علائم حیاتی شد، که در این شرایط، پزشکان بسیج جامعه پزشکی استان یزد، بلافاصله اقدامات درمانی و احیای اولیه را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزدگفت: در جریان یکی از پرواز‌های بازگشت زائران اربعین، یکی از مسافران به‌طور ناگهانی دچار افت شدید فشار خون و کاهش علائم حیاتی شد، در این شرایط، پزشکان بسیج جامعه پزشکی استان یزد که به عنوان مسافر در هواپیما حضور داشتند، بلافاصله اقدامات درمانی و احیای اولیه را آغاز کردند.

دکتر وفایی نسب ، با تشریح این حادثه گفت: بیمار با افت شدید فشار خون و کاهش علائم حیاتی مواجه شده بود. با همکاری تیم پزشکی حاضر در پرواز، اقدامات اولیه شامل اکسیژن‌تراپی، سرم‌درمانی و مراقبت‌های اورژانسی صورت گرفت و خوشبختانه پس از چند دقیقه، علائم حیاتی بیمار بازگشت و وضعیت وی پایدار شد.

در موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)بسیج جامعه پزشکی استان یزد واقع در عمود ۱۴۰۵ کربلای معلی در مدت هشت روز خدمت‌رسانی، ۱۸ پزشک متخصص و عمومی، ۴۰ نفر از پرستاران، تکنسین‌های دارویی و نیرو‌های فوریت‌های پزشکی، بیش از هفت هزار ویزیت پزشکی و ۱۳ هزار و ۴۰۰ خدمت شامل تزریقات، پانسمان و مراقبت‌های درمانی به زائران ارائه شد.