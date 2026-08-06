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رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از هزینهکرد یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای بهسازی و روکش آسفالت ۳۲۵ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امیر اصغری افزود: از مجموع عملیات اجراشده، ۱۲۰ کیلومتر از محورهای منتهی به پایانههای مرزی استان بهسازی و روکش آسفالت شده است.
او اضافه کرد: اجرای این طرحها با هدف ارتقای ایمنی راهها و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در اولویت قرار گرفته است.
رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از قرار گرفتن ۱۶ فقره قرارداد جدید در مرحله برگزاری مناقصه خبر داد و گفت: این قراردادها به طول ۲۲۵ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
اصغری در ادامه گفت: با تعیین پیمانکاران و آغاز عملیات اجرایی این قراردادها، مجموع طول محورهای زیر پوشش طرحهای لکهگیری، روکش آسفالت و آسفالت حفاظتی در استان به بیش از ۵۵۰ کیلومتر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: حجم عملیات اجرایی و اعتبارات اختصاصیافته در حوزه نگهداری و بهسازی راههای آذربایجانغربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است.
به گفته وی، اجرای این طرحها نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راهها، بهبود کیفیت رویه آسفالت و تسهیل تردد کاربران جادهای خواهد داشت.