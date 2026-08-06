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رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال فیفا در نشست با مدیران ارشد این نهاد گفت که قصد استعفا ندارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که فشارها بر «جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) طی روزهای اخیر افزایش یافته، او در تازهترین موضعگیری خود اعلام کرده است که قصد استعفا ندارد و همچنان به فعالیتش در رأس این نهاد ادامه خواهد داد.
بر اساس گزارش روزنامه The Times، اینفانتینو در نشست بحرانی که روز گذشته چهارشنبه ۱۴ مرداد در شهر رباط مغرب برگزار شد، ضمن عذرخواهی از اعضای حاضر بابت حواشی و بحرانهای اخیر، تأکید کرد که برای عبور فیفا از شرایط کنونی مبارزه خواهد کرد و کنارهگیری را راهحل مناسبی نمیداند.
در این نشست که با حضور مقامات ارشد فوتبال برگزار شد، رئیس فیفا در تلاش برای جلب حمایت اعضا، پیشنهاد داد که دیدار فینال جام جهانی ۲۰۳۰ در کشور مغرب برگزار شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که رقابتهای جام جهانی ۲۰۳۰ قرار است به میزبانی مشترک مغرب، اسپانیا و پرتغال برگزار شود و گفته میشود این اقدام با هدف افزایش حمایت کشورهای عضو از ادامه ریاست اینفانتینو صورت گرفته است.
رسانههای انگلیسی گزارش دادهاند که اینفانتینو در روزهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی برخی مدیران فوتبال و اعضای فیفا مواجه شده و فشارها برای کنارهگیری او افزایش پیدا کرده است، اما رئیس فیفا با رد این درخواستها اعلام کرده که به مأموریت خود ادامه خواهد داد.
در همین چارچوب و برای تقابل با فشارها به رییس فیفا، دبیر کل این نهاد به حمایت از اینفانتینو پرداخت و تهدید کرد که پاسخ هرگونه توهین را به رئیس کنونی فیفا خواهد داد. ماتیاس گرافاستروم و اعضای هیئت مدیره این سازمان، پس از بحران پیشنهادی "فیفا فوروارد اینترپرایز" (که در نهایت لغو شد) اعتماد خود را به جیانی اینفانتینو اعلام کردند.
اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در پایان نشست رباط بار دیگر بر تعهد خود برای حفظ ثبات در فوتبال جهان تأکید کرد و از اعضای فیفا خواست با اتحاد، این نهاد را از بحران فعلی عبور دهند.