مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان: کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها صفر، ۱ و ۲ است، شارژ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنان صفر، یک و ۲ است، همچنین خانوار‌های زیرپوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، واریز شد.

اله‌نظر شه‌بخش اظهار کرد: بر اساس زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوار‌های مشمول این طرح از مردادماه در سه مرحله اعتبار کالابرگ خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در این زمان‌بندی، گروه نخست شامل سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، یک و ۲، همچنین خانوار‌های زیرپوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، روز پانزدهم هر ماه مشمول شارژ اعتبار می‌شوند.

شه‌بخش ادامه داد: گروه دوم، سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳ تا ۶ هستند که اعتبار آنان روز بیست‌وپنجم هر ماه واریز می‌شود و گروه سوم، سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۷ تا ۹ هستند که اعتبار خود را روز پنجم ماه بعد دریافت می‌کنند.

وی گفت: بر این اساس، در مردادماه حساب گروه نخست روز پانزدهم مرداد شارژ شد، اعتبار گروه دوم روز بیست‌وپنجم مرداد و اعتبار گروه سوم روز پنجم شهریور واریز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: به ازای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد و خانوار‌های مشمول می‌توانند از این اعتبار برای خرید کالا‌های اساسی در فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند.

شه‌بخش از مردم خواست برای اطلاع از زمان دقیق واریز اعتبار، مشاهده مانده حساب و شناسایی فروشگاه‌های مجاز، فقط از سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: پیامک‌های معتبر کالابرگ فقط از سرشماره v.refah ارسال می‌شود و هیچ لینکی ندارد؛ بنابراین مردم از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات شخصی یا بانکی خودداری کنند.