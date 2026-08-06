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مسابقات قهرمانی عملیاتی تخصصی آتش نشانان خوزستان با هدف شناسایی و انتخاب برترین آتش نشانان استان در آبادان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسابقات قهرمانی عملیاتی تخصصی آتش نشانان استان خوزستان با همکاری کمیته ورزش آتش نشانان، امروز پنجشنبه پانزدهم مردادماه از ساعت ۱۷ در سالن ولیعصر مجموعه دهداری آبادان آغاز شد.
آبادان در این مسابقات یک روزه میزبان ۸ تیم آتش نشانی خوزستان است.
تیمهای آبادان الف و ب، ۴ تیم پتروشیمی ماهشهر، دزفول و دشت آزادگان (اهواز) در این مسابقات شرکت دارند.
این رقابتها با هدف شناسایی و انتخاب برترین آتش نشانان استان برای حضور در رقابتهای جهانی آتش نشانان برگزار شده است.
هیأت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان از آتش نشانان نیروهای عملیاتی و افراد واجد شرایط دعوت کرده است با حضور در این رویداد ورزشی توانمندیهای تخصصی و آمادگی جسمانی خود را به نمایش گذاشته و برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی تلاش کنند.
نفرات برتر این دیدارها برای حضور در اردوهای احتمالی آینده منتخب خوزستان دعوت خواهند شد.