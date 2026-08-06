مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اعلام کرد: ۵۷ درصد مشترکان آب استان خوش مصرفند و الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از افزایش ۷ درصدی مصرف آب شرب در بیرجند در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: این در حالی است که تعداد مشترکان تنها حدود ۲ درصد افزایش یافته و این اختلاف نشان می‌دهد سرانه مصرف آب نیز افزایش یافته است.

توکلی با بیان اینکه حدود ۴۳ درصد مشترکان استان در گروه پرمصرف قرار دارند، گفت: ۵۷ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما برای عبور از روز‌های گرم سال لازم است مشترکان پرمصرف نیز رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: ۸۴ درصد مشترکان آب استان را مشترکان خانگی تشکیل می‌دهند.

توکلی با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه آبرسانی در مناطق روستایی افزود: از محل طرح‌های محرومیت‌زدایی، عملیات آبرسانی به ده‌ها روستا در استان در حال اجراست و بخشی از این طرح‌ها نیز به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از ثبت رکورد آبرسانی به ۱۰۹ روستا در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای آبرسانی به ۸۰ روستا در سال گذشته برنامه ریزی شد که به ۱۰۹ روستا افزایش یافت.

توکلی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، از ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بها بهره‌مند می‌شوند، افزود: همچنین مشترکان زیر الگو که به صورت داوطلبانه تجهیزات کاهنده مصرف مورد تأیید وزارت نیرو را نصب کنند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بها می‌شوند.