وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در شهرستان کوه چنار استان فارس از بیمارستان شهید رضازاده بازدید و وضعیت خدمات‌رسانی این مرکز را بررسی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای بهبود خدمات سلامت و ارتقای زیرساخت‌های درمانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور در شهرستان کوه چنار از بیمارستان شهید رضازاده بازدید و وضعیت خدمات‌رسانی این مرکز را بررسی کرد.

دکترظفرقندی در حاشیه بازدید از بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهید رضازاده شهرستان کوه چنار، ضمن قدردانی از خدمات درمانی ارائه شده، خاطرنشان کرد که این مرکز در حال حاضر توانایی ارائه خدمات درمانی قابل توجهی را به مردم شهرستان و مناطق اطراف دارد.

دکتر ظفرکند در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی، افزود: این بیمارستان با وجود خدمات فعلی، نیازمند توسعه فضای ساختمانی است تا ظرفیت پذیرش و کیفیت خدمات افزایش یابد. وی تاکید کرد که دولت و وزارت بهداشت تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا مشکلات ساختاری و فیزیکی این بیمارستان در اسرع وقت برطرف شود.

وزیر بهداشت در پایان اظهار داشت که حمایت از مراکز درمانی محلی و رفع موانع پیش روی آنها، کلید اصلی فراهم کردن بستری مناسب برای ارائه خدمات سلامت با کیفیت بالا به شهروندان است.