معاون صدای رسانه ملی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و مسئولانه، مهم‌ترین سرمایه رسانه‌ها برای جلب اعتماد مخاطبان است و خبرنگاران با روایت صادقانه واقعیت‌ها، نقش بی‌بدیلی در ارتقای آگاهی جامعه، تقویت مرجعیت رسانه‌ای و انعکاس بی‌واسطه رویداد‌های میدانی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان، در آستانه روز خبرنگار با تبریک این مناسبت به فعالان عرصه خبر، خبرنگاران و گزارشگران رادیو و با تاکید بر جایگاه خبرنگاران و گزارشگران رادیو در شکل‌دهی به افکار عمومی گفت: خبرنگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه رسالتی اجتماعی است که بر پایه صداقت، دقت، مسئولیت‌پذیری و تعهد به حقیقت استوار شده است. امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه به خبر‌های صحیح، مستند و حرفه‌ای نیاز دارد و خبرنگاران و گزارشگران رادیو در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند.

وی گفت: سرعت انتشار اطلاعات در دنیای امروز، اهمیت صحت و اعتبار خبر را دوچندان کرده است. خبرنگاران و رسانه‌های حرفه‌ای با پایبندی به اصول اخلاقی و راستی‌آزمایی اخبار، می‌توانند اعتماد عمومی را حفظ کنند و در برابر جریان‌های خبری نادرست، نقش مؤثری در تنویر افکار عمومی داشته باشند.

معاون صدا افزود: خبر و اطلاع‌رسانی، زیربنای تصمیم‌گیری آگاهانه مردم و مدیران است. هرچه کیفیت تولید و انتشار اخبار افزایش یابد، سرمایه اجتماعی رسانه‌ها نیز تقویت خواهد شد. از این رو، حمایت از خبرنگاران، فراهم کردن بستر‌های حرفه‌ای برای فعالیت آنان و پاسداشت تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی گفت: خبرنگاران و گزارشگران رادیو، راویان میدان و نخستین روایتگران بسیاری از رویداد‌ها هستند، آنان با حضور میدانی، انعکاس بی‌واسطه صحنه‌ها و روایت دقیق، صادقانه و مسئولانه رخدادها، تصویری روشن و قابل اعتماد از واقعیت را به مخاطبان منتقل می‌کنند. این تلاش ارزشمند، شایسته قدردانی است و روز خبرنگار فرصتی برای ارج نهادن به مجاهدت‌های بی‌وقفه همه فعالان عرصه خبر و گزارشگری است.