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بر اساس آخرین دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شوش در استان خوزستان در وضعیت ناسالم و ۶ شهر دیگر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس آخرین دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا در شهر شوش به ۱۷۱ میکروگرم بر مترمکعب رسید و در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار گرفت.
همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای بهبهان با ۱۴۸، اندیمشک با ۱۳۶، شوشتر با ۱۲۷، سوسنگرد با ۱۱۸، گتوند با ۱۱۰ و ملاثانی با ۱۰۳ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
بر این اساس، کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی باید از حضور غیرضروری در فضای باز و انجام فعالیتهای سنگین خودداری کنند. همچنین به سایر شهروندان نیز توصیه میشود در صورت تداوم آلودگی، از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.