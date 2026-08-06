مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار فهرست اعتبارات اختصاص‌یافته به برنامه‌های این وزارتخانه در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این فهرست در ادامه انتشار عمومی اطلاعات برنامه‌ای و اعتباری وزارتخانه منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رمضانعلی حیدری خلیلی اظهار کرد: فهرست اعتبارات اختصاص‌یافته به برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در قالب فایل Excel و با فرمت داده باز منتشر شده است تا امکان دسترسی و بهره‌برداری از اطلاعات برای پژوهشگران، فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و سایر ذی‌نفعان فراهم باشد.

وی افزود: انتشار مستمر اطلاعات اعتباری؛ امکان رصد روند تخصیص منابع به برنامه‌های وزارت فرهنگ، انجام تحلیل‌های تخصصی و ارزیابی روند اجرای برنامه‌ها را فراهم می‌کند و در عین حال زمینه تقویت نظارت عمومی و ارتقای پاسخگویی را نیز فراهم می‌آورد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر انتشار فهرست برنامه‌های سال ۱۴۰۵ در تیرماه، گفت: همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شده بود، اطلاعات مربوط به اعتبارات برنامه‌ها به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی و منتشر می‌شود و این روند با هدف ارتقای شفافیت، پاسخگویی و دسترسی عمومی به اطلاعات ادامه خواهد یافت.