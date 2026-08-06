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سرپرست جمعیت هلال احمر مراغه از خدمات رسانی موکب های این جمعیت در مراسم مربوط به اربعین حسینی به تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی فاتحیاقدم با اشاره به برپایی تعداد سه موکب امدادی، سلامت و فرهنگی در نقاط مختلف شهرستان مراغه و خدمات رسانی آنها به شهروندان و عزاداران حسینی و جاماندگان اربعین گفت: در این راستا و با مشارکت امدادگران، نجاتگران، اعضای جوانان، داوطلبان و کانون دانشجویی هلالاحمر دانشگاه علوم پزشکی مراغه خدمات امدادی، سلامتمحور و فرهنگی در نقاط مختلف شهرستان به عزاداران ارائه شد.
وی با بیان اینکه موکب اصلی جمعیت هلالاحمر مراغه در روز اربعین و محل امامزاده چکان مستقر شده بود گفت: در این موکب علاوه بر استقرار تیمهای امدادی، خدمات سلامت و برنامههای فرهنگی نیز برای مراجعهکنندگان ارائه گردید.
فاتحی اقدم ادامه داد: امدادگران در این موکب به ۳۰ مورد امدادرسانی شامل گرمازدگی شدید، نارسایی قلبی، تروما و دررفتگی رسیدگی کردند و همچنین ایستگاه سلامت نیز با ارائه خدمات پایش فشار خون و قند خون و فضای دوستدار کودک و با اجرای برنامههای ویژه برای کودکان دایر بود که در مجموع حدود ۷۵۰ نفر از خدمات این موکب بهرهمند شدند.
وی دومین موکب جمعیت هلالاحمر شهرستان مراغه را موکب میدان عبدالقادر اعلام و اضافه کرد: این موکب با تمرکز بر خدمات سلامتمحور و فرهنگی، خدمات پایش فشار خون و قند خون را به شهروندان و عزاداران ارائه کرد که در مجموع حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر از خدمات موکب میدان عبدالقادر استفاده کردند.
فاتحی اقدم اضافه کرد: سومین موکب نیز در منطقه علمدار و ورودی شهر مراغه با همکاری کانون دانشجویی جمعیت هلالاحمر دانشگاه علوم پزشکی مراغه و موکب حضرت علیاکبر (ع) برپا شده بود که در آن خدمات پایش فشار خون و قند خون به حدود ۳۵۰ نفر ارائه شد.
وی با قدردانی از تلاش امدادگران، نجاتگران، اعضای جوانان، داوطلبان، کارکنان جمعیت هلالاحمر و اعضای کانون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مراغه طی ایام اربعین حسینی، حضور موثر این نیروها را جلوهای از ایثار، همدلی و خدمت بیمنت توصیف کرد.